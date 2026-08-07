Schengen, la Spagna avverte l’Italia: “Via i controlli ai confini o scatteranno ritorsioni”

ROMA – È scontro aperto Madrid-Roma. Il Governo spagnolo guidato da Pedro Sánchez ha diffuso una dura nota ufficiale contro l’Italia, esigendo il ripristino immediato e totale della libera circolazione all’interno dello spazio Schengen. L’ultimatum fissato dal Ministero della Moncloa scadrà domenica 9 agosto: se i controlli non verranno revocati, la Spagna adotterà risposte e contromisure “proporzionate”. I dettagli della nota diffusa sono stati riportati dai principali organi di informazione spagnoli.

Lo scorso 1° agosto il nostro esecutivo ha, infatti, introdotto controlli straordinari alle frontiere marittime e aeree per chi viaggia dalla Spagna, motivando la decisione con l’ondata migratoria verificatasi a Ceuta. Una mossa che secondo Madrid colpisce duramente migliaia di passeggeri e turisti nel pieno della stagione estiva, oltre a creare una grave incertezza giuridica.

Nel testo diffuso da Madrid, la misura italiana viene definita senza mezzi termini “ingiusta, contraria agli interessi dell’Unione Europea e discriminatoria nei confronti della popolazione spagnola”. Il Governo spagnolo accusa Roma di aver agito “senza preavviso, unilateralmente e basandosi su argomentazioni false e fallaci che non rispettano né il Codice delle Frontiere Schengen né la verità dei fatti” e sostiene che “nessuno dei migranti entrati a Ceuta in modo irregolare” avrebbe potuto o può entrare nel territorio, che quasi tutti sono già tornati in Marocco, che l’Italia è, secondo Frontex, il paese che ha registrato il maggior numero di ingressi irregolari, che non rispetta il Regolamento di Dublino dal 2022 e genera un ulteriore onere di pressione migratoria sugli Stati membri del blocco e, nonostante tutto ciò, “la Spagna non ha mai introdotto controlli per l’Italia“.

“Esortiamo il Governo italiano a rettificare, porre fine ai controlli e trattare i cittadini spagnoli come tutti gli altri cittadini europei. Se ciò non dovesse accadere prima della fine di domenica 9 agosto, la Spagna sarà costretta ad adottare misure proporzionate per tutelare i diritti e la dignità dei propri cittadini“, conclude la nota della Moncloa.