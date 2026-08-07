VIDEO| Maxi incendio a Finale Emilia, a fuoco un’azienda di stoccaggio di rifiuti

MODENA – Dalle 4.30 di questa mattina, le squadre dei Vigili del fuoco del Comando di Modena e dei comandi limitrofi sono impegnate a Finale Emilia, in via Napoli, per un incendio di vaste proporzioni che ha interessato un’azienda specializzata nello stoccaggio e gestione di rifiuti. Le fiamme hanno avvolto rapidamente la struttura, richiedendo un massiccio dispiegamento di forze.

A fuoco un'azienda di stoccaggio di rifiuti a Finale Emilia

Per domare il rogo e contenere la propagazione dell’incendio stanno operando in modo sinergico diverse Squadre dei distaccamenti permanenti e volontari di tutta la provincia oltre le Squadre giunte dal Comando di Ferrara. Si è reso necessario anche un intervento straordinario dell’autobotte chilolitrica (mezzo ad alta capacità) inviata direttamente dal Comando di Forlì.

L’incendio è tuttora in atto e le operazioni di spegnimento e messa in sicurezza dell’area proseguono senza sosta. Allo stato attuale non si registrano feriti o persone coinvolte, fanno sapere i Vigili del fuoco. Il Comune di Finale Emilia ha lanciato un avviso via social: “Un grosso incendio sta interessando la zona del Polo Industriale in via per Camposanto.

Invitiamo tutti i cittadini a prestare attenzione, a non intralciare i mezzi di soccorso, a tenere chiuse le finestre e ad utilizzare percorsi alternativi per andare in direzione di Modena”.