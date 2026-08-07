Covid, Conte sfida Meloni sui social: in poche ore 22mila like al suo commento

ROMA – Lo scontro tra Giorgia Meloni e Giuseppe Conte sui temi emersi durante la commissione Covid di ieri si è spostato sui social. In particolare sulla pagina Facebook della premier, dove il leader M5S ha deciso di sfidarla a viso aperto e rispondere direttamente alle sue parole. Il commento di quest’ultimo al post della presidente del Consiglio ha raggiunto in poche ore 22mila like, quasi la metà di quelli al post stesso dove Meloni ha criticato l’approccio di Conte in commissione. L’ex premier dal canto suo ha incalzato quest’ultima sui temi più critici interni a Fdi. Su tutti, le chat di Delmastro e le vicende giudiziarie dell’ex ministra del Turismo Daniela Santanchè. Ma non solo. Il leader del M5S anche questa mattina è tornato a ‘stuzzicare’ la presidente del Consiglio: “Sono passate ore… ma 5 minuti ancora non li ha trovati”, ha scritto su X postando l’immagine del suo post di ieri in cui le chiedeva di rispondere agli italiani. “Io oggi sono stato per ore a rendere conto e rispondere. Tu li hai 5 minuti per rispondere all’Italia? A noi piace la verità, a voi evidentemente fa male”, le parole del presidente del Movimento cinque stelle.