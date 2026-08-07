Guccini, sabato 8 agosto i funerali privati. A Bologna sarà lutto cittadino

BOLOGNA – In occasione dei funerali di Francesco Guccini, che saranno celebrati in forma strettamente privata a Pavana domani, sabato 8 agosto, il Comune di Bologna ha proclamato il lutto cittadino per tutta la giornata. Le bandiere degli edifici pubblici saranno poste a mezz’asta. La decisione, anticipata ieri dal sindaco Matteo Lepore, è stata assunta “per esprimere in modo condiviso il profondo dolore della comunità cittadina verso la scomparsa del cantautore, poeta e scrittore“.

“Per permettere, a chi lo ha amato, di ricordarlo e di salutarlo, verrà organizzata una cerimonia commemorativa nel mese di settembre“, ha annunciato ancora la famiglia del cantautore. Ieri sera, oltre agli omaggi spontanei delle persone che si sono radunate in via Paolo Fabbri e in piazza Maggiore per cantare le canzoni di Guccini, anche il cinema sotto le stelle sul Crescentone ha voluto ricordare l’artista. Sul maxischermo è stata infatti proiettata una sua foto, accompagnata dalla scritta: “Grazie Maestrone, non saremmo quel che siamo se non avessimo ascoltato le tue parole“.

In ricordo di Guccini, interviene oggi anche il Comitato regionale per le onoranze ai Caduti di Marzabotto, che esprime “la propria riconoscenza per quanto l’artista ha fatto, in musica e parole prima e per lungo tempo, e in pagine scritte poi per testimoniare i grandi valori della vita intarsiati nel tessuto quotidiano dell’esistenza, senza cedimenti e senza inutili retoriche. È stato un cultore della memoria, individuale e collettiva, familiare e comunitaria, cogliendone con ironia e partecipata compassione i risvolti più intimi e profondi, anche e soprattutto quando parlava di grandi questioni del nostro vivere sociale e politico. È stato un grande amico di Monte Sole e dei suoi valori sia nel suo periodo bolognese sia nel suo buen retiro di Pavana. Lo vogliamo ricordare così: ‘Io come sempre faccio quel che posso, domani poi ci penserò se mai’. Per noi, con te, ci sarà sempre un domani di lotta e di amore”.