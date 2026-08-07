Incriminato il colono israeliano che ha ucciso l’attivista palestinese di ‘No Other Land’: rischia fino a 12 anni di carcere

ROMA – A circa un anno di distanza dall’uccisione di Awdah Hathaleen, attivista palestinese e collaboratore del documentario No Other Land, la Procura dello Stato di Israele ha incriminato formalmente Yinon Levi, per omicidio imprudente, che prevede una pena massima di 12 anni di reclusione, violazione armata di proprietà privata e danneggiamento doloso. Lo riporta il Times of Israel. Quella di Levi, è la prima incriminazione a carico di un colono israeliano per l’uccisione di un cittadino palestinese negli ultimi tre anni . Ciononostante, la famiglia di Hathaleen e l’organizzazione per i diritti umani B’Tselem, hanno criticato la scelta di perseguire il reato come omicidio imprudente anziché volontario, considerandolo un’eccezione isolata dovuta alle pressioni internazionali che non scalfisce il clima generale di impunità in atto nei Territori Occupati .

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Levy, proprietario di un’impresa di costruzioni subappaltata dalle forze armate israeliane per eseguire demolizioni, era già stato sottoposto a sanzioni internazionali da Unione Europea, Regno Unito e Canada per atti di violenza e intimidazione contro i palestinesi. Ad imporre multe nei suoi confronti è stata anche l’amministrazione Biden, ma quella successiva guidata da Donald trump le ha poi revocate.

A seguito dell’accusa ricevuta, Levy ha scritto al New York Times affermando che quello che sta avvenendo contro di lui è un atto di terrorismo.

ECCO COME LEVI HA UCCISO AWDAH HATHALEEN