Fontane di lava e nube eruttiva sull’Etna, voli dirottati su Palermo

PALERMO – L’intensificarsi dell’attività stromboliana al cratere Voragine dell’Etna ha portato, fin dalla tarda serata di ieri, a fontane di lava sul vulcano. La nube eruttiva si è dispersa in direzione sud-est, mentre dal punto di vista sismico gli esperti dell’Ingv hanno registrato“un repentino incremento dell’ampiezza media del tremore vulcanico”. L’attività infrasonica viene considerata “elevata”. L’attività dell’Etna ha provocato la sospensione degli arrivi all’aeroporto Vincenzo Bellini di Catania. Ne dà notizia una nota della Sac, società che gestisce lo scalo di Fontanarossa: l’Unità di crisi ha disposto la chiusura degli spazi corrispondenti alla nuvola aerea a sud-ovest (settore C1). Gli arrivi sono sospesi fino alle 12. “Le partenze degli aerei presenti in aeroporto sono regolarmente in corso”, spiega Sac.

Per limitare i disagi dei passeggeri Trenitalia ha organizzato un treno straordinario dalla stazione dell’aeroporto di Palermo diretto a Palermo Centrale. Dalla stazione principale del capoluogo siciliano è stato poi possibile usufruire di un secondo treno straordinario per Catania, via Messina.