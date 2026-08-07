Roma, la proprietà non accetta la proposta ponte del Campidoglio sullo Spin Time

ROMA – Nessun accordo sullo Spin Time. Al termine di una giornata di trattative in Prefettura, ieri in serata il Campidoglio ha riassunto quanto avvenuto con una lunga nota. “Si è tenuto questa sera in Campidoglio un nuovo incontro tra Roma Capitale e una delegazione della comunità di Spin Time per fare il punto sulla situazione e sulle soluzioni individuate dall’Amministrazione- si legge nel testo- La riunione è stata presieduta dal sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, insieme agli assessori Tobia Zevi e Barbara Funari, al vice capo di Gabinetto con delega alla Protezione Civile, Giuseppe Napolitano, al direttore generale di Roma Capitale, Albino Ruberti, alla capo della segreteria del sindaco, Giulia Tempesta, e alla Responsabile della segreteria particolare, Cristina Maltese”.

“Nel corso dell’incontro- si legge ancora- il sindaco ha informato la delegazione di aver ricevuto una risposta negativa da parte della proprietà alla proposta formulata da Roma Capitale, nonostante il lungo lavoro di confronto svolto nelle ultime settimane. La proposta prevedeva un percorso con solide basi giuridiche, articolato in una fase transitoria di 60-90 giorni, che avrebbe consentito al Campidoglio di prendere immediatamente possesso dell’immobile, realizzare gli interventi indispensabili di messa in sicurezza e predisporre le opere necessarie per consentire il rientro, in via emergenziale, di circa 120 persone entro 60-90 giorni. Parallelamente sarebbero proseguite le procedure per l’acquisto dell’immobile, che richiedono tempi inevitabilmente più lunghi”.

“La proposta- prosegue la nota del Comune- garantiva inoltre alla proprietà un pieno esonero da responsabilità sotto il profilo giuridico durante la fase transitoria ed era sostenuta dalle valutazioni tecniche effettuate da Roma Capitale, che avevano escluso criticità strutturali dell’edificio e stimato in circa 800 mila euro il costo degli interventi necessari per la prima messa in sicurezza, di cui l’Amministrazione si sarebbe fatta carico.

Una cifra significativamente inferiore ai costi che Roma Capitale sarà ora costretta a sostenere in assenza di una disponibilità immediata dell’immobile. Di fronte all’indisponibilità della proprietà ad una soluzione transitoria, resta la disponibilità di Roma Capitale a valutare l’acquisto ma l’assenza di un accordo ponte ci impone di trovare subito una soluzione alternativa che avrà tempi lunghi. Il sindaco Gualtieri ha ribadito che la priorità assoluta resta garantire nell’immediato una sistemazione dignitosa a tutte le persone coinvolte, con particolare attenzione ai nuclei familiari e alle situazioni di maggiore fragilità, accompagnando contestualmente chi ne ha diritto nel percorso di assegnazione di un alloggio di edilizia residenziale pubblica, con le prime assegnazioni che potranno partire già entro circa 60 giorni per i nuclei che ne hanno titolo e che si concluderanno entro 6 mesi”.

“Per rispondere all’emergenza- si legge ancora- Roma Capitale ha illustrato le diverse soluzioni abitative temporanee individuate, sia nello stesso Municipio sia in altri, garantendo tutti i servizi indispensabili, compreso il trasporto scolastico. Contestualmente, è stato confermato l’impegno a salvaguardare il valore sociale e culturale dell’esperienza di Spin Time Labs, individuando uno spazio dedicato che possa consentirne la prosecuzione. Roma Capitale continuerà a garantire la massima assistenza alle persone coinvolte e a lavorare per assicurare una soluzione stabile, nella convinzione che la tutela delle persone, il diritto alla casa e la salvaguardia dell’esperienza sociale e culturale di Spin Time Labs rappresentino obiettivi di interesse pubblico”.

“Abbiamo lavorato fino all’ultimo- ha commentato Gualtieri- mettendo in campo una proposta seria, fondata su basi tecniche e giuridiche solide, che avrebbe consentito di riportare in tempi rapidi circa 120 persone all’interno dell’immobile e, allo stesso tempo, di avviare subito su basi solide il percorso di acquisto. Sono molto amareggiato per la risposta negativa della proprietà. Continueremo a garantire assistenza, servizi e accoglienza, salvaguardando al tempo stesso il valore sociale e culturale dell’esperienza di Spin Time Labs, che rappresenta un patrimonio importante per la città. Il diritto alla casa è un pilastro della coesione sociale e una responsabilità che non smetteremo mai di perseguire”.