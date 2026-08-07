venerdì 7 Agosto 2026

L’oroscopo di venerdì 7 agosto 2026

Vuoi sapere cosa ti succederà oggi? Le previsioni delle stelle con l'oroscopo del tuo segno zodiacale. Dalla pagina Instagram il.mio.oroscopo.del.giorno

Data pubblicazione: 7-8-2026 ore 8:20Ultimo aggiornamento: 7-8-2026 ore 8:20

Ariete

dal 21 marzo al 20 aprile

Oggi hai un’occasione in più. È arrivato il momento di porsi nuovi obiettivi, buono il settore delle amicizie, un invito!




Toro

dal 21 aprile al 20 maggio

Situazione stabile, sei comunque un po’ nervoso: evita di prendertela con chi non c’entra. Oggi è meglio evitare di mettersi contro qualcuno, specie se è un capo o un superiore…






Gemelli

dal 21 maggio al 21 giugno

Stai spendendo più soldi del previsto anche per delle cose inutili. In famiglia metti in conto un fastidioso contrattempo. La memoria non ti aiuta.






Cancro

dal 22 giugno al 22 luglio

Da qui a pochi mesi potresti fare grandi passi in avanti, vivere nuove emozioni e, addirittura, portare avanti i nuovi progetti. Oggi avverti un’aria di maggiore brio, di leggerezza e di capacità di movimento.






Leone

dal 23 luglio al 23 agosto

Se devi parlare di qualcosa che conta e che t’interessa, meglio parlare con cautela. Ci sono degli ostacoli da superare, soprattutto economici.






Vergine

dal 24 agosto al 22 settembre

Un tuo progetto può costare troppo, fai i conti giusti. Qualche disattenzione pericolosa. Periodo di riflessioni profonde.




Bilancia

dal 23 settembre al 22 ottobre

Decisioni, valutazioni da prendere in amore. Chi ti fa grandi promesse rimanda in continuazione un’offerta.




Scorpione

dal 23 ottobre al 22 novembre

Sei favorito nella corsa al successo, ma devi prima ritrovare energia. È il momento adatto per quelli che vivono in solitudine da tempo, nuovi incontri favorevoli.




Sagittario

dal 23 novembre al 21 dicembre

Controlla bene tutte le scadenze a diversi livelli, dal conto corrente da pagare fino al contratto da rinnovare; incontri e riunioni positive. Alla fine la giornata ti trova vincitore, recupero psico-fisico.








Capricorno

dal 22 dicembre al 20 gennaio

Sei un po’ scontento o deluso da alcune persone che dovevano darti maggiori garanzie. È possibile che in questa giornata tu sia molto scontroso o nervoso con parenti o persone care; trattative in ritardo, non stancarti.





Acquario

dal 21 gennaio al 19 febbraio

Anche le coppie che convivono da poco si trovano in una condizione di lieve disagio; uno dei due scarica frustrazioni di lavoro nella coppia. Per vari motivi potresti vivere qualche ritardo, qualche tensione di troppo.

Pesci

dal 20 febbraio al 20 marzo

Cerca nuovi ambienti, nuove persone e non trascurare l’opportunità di viaggiare. Lavoro e studio sono favoriti.















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