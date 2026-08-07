Thailandia, sparatoria in una scuola vicino Bangkok: almeno 7 morti e 15 feriti

ROMA – Momenti di terrore in una scuola thailandese vicino Bangkok. Intorno alle 10 di mattina, ora locale, una studente, ritenuto l’attentatore, ha aperto il fuoco in un istituto della provincia di Nonthaburi facendo scattare l’allarme. Decine di colpi sono esplosi nel cortile della scuola, secondo quanto riferito dal Bangkok Post.

Sono almeno 6 le vittime. A queste si aggiunge il presunto autore della strage, successivamente trovato morto. Secondo le prime informazioni riferite dal sito di news thailandese, tra le vittime figurano tre insegnanti e tre studenti. Quindici feriti sono stati trasportati in ospedale per ricevere cure. Un allievo testimone ha rivelato di aver visto l’uomo armato indossare una divisa scolastica viola. Il giovane avrebbe anche ucciso i suoi nonni prima di andare a scuola. Sono stati trovati morti nella loro abitazione, secondo quanto dichiarato il ministro della Sanità pubblica thailandese. E la pistola calibro 9 mm utilizzata apparterrebbe proprio al nonno, che era un insegnante.

Le autorità si sono precipitate sul posto per evacuare studenti e personale e mantenere un cordone di sicurezza intorno al campus.