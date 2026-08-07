Le previsioni meteo di venerdì 7 agosto 2026

Fonte: ilmeteo.it

ROMA – L’anticiclone si indebolisce al Nord, a causa dell’afflusso di correnti più instabili; tempo via via più instabile, con temporali che interesseranno le Alpi e le Prealpi e poi le zone di pianura; pomeriggio temporalesco lungo i settori montuosi centrali, con possibile estensione del maltempo alle zone adiacenti. Sul resto del Paese avremo un tempo maggiormente stabile.

NORD

Pressione meno salda. Al mattino, subito qualche isolato fenomeno temporalesco al Nordest, sul resto dei settori avremo invece un maggiore e più ampio soleggiamento. Nel corso del pomeriggio aumenterà l’instabilità su tutto l’arco alpino, con temporali che diventeranno via via più frequenti e dai settori montuosi raggiungeranno anche le pianure entro sera. Più asciutto su Piemonte e Liguria.

Temperature: Punte massime fino a 35 gradi a Milano e Torino, 37 a Bologna.

CENTRO e SARDEGNA

Anticiclone africano sempre ben presente, ma ci saranno dei temporali. Al mattino, ampio soleggiamento su gran parte dei settori; da segnalare soltanto la possibilità di annuvolamenti lungo la costa tirrenica. Dopo metà giornata aumenterà la possibilità di temporali sui rilievi appenninici e zone adiacenti. Andrà invece meglio altrove. Sulla Sardegna, tutto sole e venti di Maestrale.

Temperature: Punte massime fino a 37 gradi a Roma, 38 a Firenze.

SUD e SICILIA

L’anticiclone africano regala l’ennesima giornata soleggiata su gran parte dei settori; al mattino, qualche addensamento nuvoloso lungo i settori tirrenici, altrove tutto sole. Dopo metà giornata aumenterà l’instabilità lungo la dorsale appenninica e potranno scoppiare dei temporali anche di forte intensità; migliora ovunque entro sera, con cielo generalmente poco nuvoloso.

Temperature: Punte massime fino a 34 gradi a Napoli e Bari.