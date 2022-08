Prestigiacomo sulle dimissioni di Musumeci: “Scelta saggia e grande senso di responsabilità”

ROMA – “Solo un centrodestra suicida potrebbe dividersi, come è accaduto con l’elezione di Crocetta, e regalare la Sicilia ad una sinistra grottesca che il 25 settembre presenterà agli elettori siciliani per le Regionali i cinquestelle alleati e per le nazionali i cinquestelle avversari”. Così la deputata di Forza Italia, Stefania Prestigiacomo, intervistata da livesicilia.it. Rispondendo a una domanda sulle dimissioni di Musumeci, l’esponente azzurra ha sottolineato: “Credo sia stata una scelta saggia. Sarebbe stato assurdo creare le condizioni in SIcilia per una campagna elettorale lunga 4 mesi. Va dato atto a Musumeci di avere avuto senso di responsabilità e sensibilità istituzionale”.

LEGGI ANCHE: Berlusconi lancia la candidatura Prestigiacomo alla presidenza della Regione Siciliana

Le notizie del sito Dire sono utilizzabili e riproducibili, a condizione di citare espressamente la fonte Agenzia DIRE e l’indirizzo www.dire.it