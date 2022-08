Sulla panchina del Palermo torna Eugenio Corini

ROMA – Il Palermo comunica, sul proprio sito, di aver affidato la guida tecnica della prima squadra a Eugenio Corini. L’allenatore bresciano torna così a far parte della famiglia rosanero dopo 4 anni da calciatore e capitano (2003-2007) e una breve esperienza in panchina (2016-2017).

“Corini- si legge nella nota- ha firmato un contratto biennale con il club ed è atteso a Palermo già per la giornata di oggi.



Verrà presentato martedì 9 agosto alle 11, nella sala stampa dello stadio Renzo Barbera. Il City Football Group, il presidente Mirri e tutta la famiglia rosanero intendono ringraziare mister Stefano Di Benedetto per l’ottimo lavoro svolto e la grande disponibilità mostrata negli ultimi giorni e dare un caloroso bentornato a casa al “Genio”, che sarà a lavoro già da lunedì”.

