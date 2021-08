M5s, Conte eletto presidente: “Ce la metterò tutta, da settembre girerò l’Italia”

ROMA – “I risultati parlano da soli. Gli aventi diritti al voto sono 115mila 130. Di questi hanno votato 77.064, hanno votato sì in 62mila 242 (92,8%), Hanno votato no 4822. Proclamo eletto presidente del M5s Giuseppe Conte“. Lo ha detto Vito Crimi, presidente del Comitato di garanzia del M5s illustrando il risultato delle votazioni sulla leadership di Giuseppe Conte.

CONTE: “CE LA METTERÒ TUTTA, DA SETTEMBRE GIRERO’ L’ITALIA“

£Ce la metterò tutta, per non deludere le vostre aspettative e restituire la massima dignità alla politica, con la P maiuscola. Da settembre girerò l’Italia”. Così Giuseppe Conte, dopo l’elezione a presidente del M5s. “Lavoriamo col cuore e col sorriso. Facciamolo per il bene dell’Italia, dei nostri figli, dei nostri nipoti”, aggiunge.

DI MAIO: “GRANDE PARTECIPAZIONE, CON CONTE PRESIDENTE PIU’ FORTI DI PRIMA“

“Ennesima grande prova di partecipazione, ottimo risultato. Adesso ripartiamo più forti di prima con Giuseppe Conte presidente del MoVimento 5 Stelle”, così il ministro Luigi Di Maio.

FICO: “BUON LAVORO CONTE, PRENDE FORMA NUOVO CORSO MOVIMENTO“

“Buon lavoro a Giuseppe Conte! Con la sua elezione come presidente del Movimento 5 Stelle oggi prende forma in modo sempre più significativo il nuovo corso del Movimento, ancorato alle proprie radici e allo stesso tempo capace di rigenerarsi e di guardare al futuro”. Cosi’ il presidente della Camera Roberto Fico. “Ci aspetta – aggiunge- un grande lavoro da fare coinvolgendo tutta la nostra comunità in maniera sinergica dando ciascuno il proprio contributo. Voglio ringraziare Vito Crimi che in questo anno e mezzo è stato fondamentale. Con spirito di servizio ed enorme dedizione ci ha permesso di arrivare a questo momento di svolta”. Fico conclude: “Adesso avanti tutti insieme: abbiamo molte pagine da scrivere ancora per il Movimento e per il Paese”.