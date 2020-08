Regionali Campania, Caldoro: “Distacco dimezzato, partita aperta”

NAPOLI – “Partita aperta. In un mese da 10 punti fino a 5: distacco dimezzato. Abbiamo recuperato la meta’. E questo sondaggio e’ stato realizzato prima dello scandalo Covid. Evidentemente i campani riconoscono la propaganda sull’emergenza e non hanno dimenticato i 5 anni di De Luca che possiamo sintetizzare in una parola: nulla”. Cosi’ alla Dire Stefano Caldoro, candidato del centrodestra alla presidenza della Regione Campania, commenta i risultati del sondaggio Dire-Tecne’ che lo vedono di poco dietro Vincenzo De Luca.

