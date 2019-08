Tav, Emma Bonino contro il Pd: “Non fate la stampella del Governo”

ROMA – Emma Bonino non partecipera’ al voto sulla mozione del M5s. La senatrice in aula si rivolge alle opposizioni, a cominciare dal Pd, e le invita a non offrire una stampella al governo.



“Non offrite sponde agli uni o agli altri, lasciate che mostrino tutte le loro divisioni, lasciate che ne colgano tutte le conseguenze, non toglieteli dall’imbarazzo”, dice Bonino invitando a non votare contro la mozione M5s.



“Non hanno bisogno della vostra stampella, sarete solo accusati di aver fatto un inciucio per salvare questo governo. Per paura della crisi di governo e delle elezioni”, aggiunge.

