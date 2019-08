Tav, Di Battista sfida il Pd: “Fate cadere il governo o avete paura di perdere la poltrona?”

ROMA – “Le opposizioni, a cominciare dal PD che accusa il governo di creare un clima d’odio, di distruggere l’economia italiana, di favorire il ritorno al fascismo etc, etc, tra pochi minuti avrebbe il modo di creare la crisi. Come? Votando a favore della mozione del Movimento 5 Stelle contro il Tav”, dice Alessandro Di Battista, del M5s, in un post su facebook.



“Con i voti del Pd- aggiunge- la mozione passerebbe creando uno scontro definitivo nel governo. Se io pensassi davvero ciò che dicono di pensare del governo attuale gli esponenti del PD non avrei dubbi: cercherei ogni modo possibile ed immaginabile per farlo cadere. Vedremo ciò che accadrà tra pochi minuti, ma se le opposizioni non dovessero cogliere questa opportunità sarà chiaro a tutti che i loro annunci contro il governo sono solo chiacchiere e che le tragedie sociali che, a detta loro, vive l’Italia dal 4 marzo ad oggi siano infinitamente meno importanti della tragedia di perdere una poltrona, il titolo di “onorevole” e 12.000 euro al mese”.