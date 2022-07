Tennis, ufficiale il forfait di Nadal a Wimbledon: “Non potevo continuare”

ROMA – Alla fine Rafa Nadal ha dato forfait. Alle prese con problemi addominali già ai quarti di finale contro Taylor Fritz, battuto al quinto set, lo spagnolo ha dovuto alzare bandiera bianca.

“Siamo tristi di vedere che è finita così”, si legge in un post sulle pagine ufficiali di Wimbledon a conferma del ritiro di Nadal. Per il tennista spagnolo è la seconda rinuncia in carriera, dopo quello al Roland Garros del 2016, quando diede forfait prima del terzo turno.

Con Nadal costretto al ritiro, per lui si parla di una lacerazione addominale di 7 millimetri, l’australiano Nick Kyrgios vola in finale, la prima per lui in carriera, dove incontrerà il vincente della sfida tra Novak Djokovic e Cameron Norrie.

“SONO TRISTE MA NON POTEVO CONTINUARE”

“Ho passato tutto il giorno a pensare a cosa fare, ma non ha senso continuare, l’infortunio stava peggiorando sempre di più”. Rafa Nadal si è appena ritirato dal torneo di Wimbledon, il secondo forfait in carriera per lui, a causa di problemi addominali. In conferenza stampa ha spiegato i motivi, non nascondendo il dispiacere: “Non posso rischiare ancora di più e stare 2-3 mesi fuori per giocare una gara- ha detto ancora- È una cosa molto difficile per me e questa è la mia decisione, devo conviverci. Sono molto triste”.

Forte il dolore sentito in queste ore: “Non posso servire perchè non riesco a fare il movimento“, ha detto, spiegando anche che “le cose sembravano andare meglio ma non c’è stato nulla da fare”. Si è poi detto “orgoglioso di essere riuscito a finire la partita contro Fritz e ad avere vinto” e poi “visto il livello a cui stavo giocando penso che avrei potuto avere qualche possibilità contro Kyrgios”. Ora, il futuro: “Dovrò stare fuori 3 o 4 settimane, spero di poter continuare col calendario che avevo in mente”.

