Boris Johnson costretto a lasciare la guida del Partito conservatore

ROMA – Boris Johnson rassegnerà oggi le dimissioni come capo del Partito conservatore del Regno Unito ma resterà primo ministro fino all’autunno, lasciando solo allora l’incarico al vertice dell’esecutivo: lo ha riferito l’emittente Bbc.

Secondo questa ricostruzione, l’annuncio di Johnson arriverà in giornata. La Bbc ha aggiunto che un nuovo primo ministro sarà in carica a ottobre, dopo le primarie conservatrici in estate, in tempo per il congresso del partito.

