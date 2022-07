Prosegue la ricerca dei dispersi sulla Marmolada, Zaia spera in novità per oggi

VENEZIA – “Continua il difficile lavoro in Marmolada“, dice il governatore del Veneto Luca Zaia in un post su Facebook in cui fa il punto della situazione. Poco dopo l’alba gli elicotteri hanno portato sopra Pian dei Fiacconi le squadre del Soccorso Alpino, della Guardia di finanza e dei Carabinieri, “alla ricerca di nuovi segnali che possano aiutare il ritrovamento dei dispersi. Sono convinto che grazie agli sforzi dei nostri soccorritori questa possa essere una giornata che porti novità e speriamo risposte alle famiglie colpite da questa immensa tragedia”, afferma il presidente della Regione rinnovando il suo pensiero e la vicinanza a “mamme, papà, familiari e amici”.

CASELLATI NEL POMERIGGIO A CANAZEI PER OMAGGIO ALLE VITTIME

Il presidente del Senato Elisabetta Casellati alle 16.30 si recherà in visita a Canazei, sulla Marmolada, per rendere omaggio alle nove vittime della tragedia verificatasi domenica scorsa e per portare la sua solidarietà alle istituzioni e alle comunità venete colpite. Ad accogliere il presidente del Senato saranno il presidente della Provincia autonoma di Trento Maurizio Fugatti e la Protezione Civile.

