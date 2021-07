Domenica oltre 700 eventi in Italia per la Giornata Nazionale delle Pro Loco

ROMA – È partito il conto alla rovescia in casa Pro Loco per la Giornata Nazionale di domenica prossima, 11 luglio. Un fitto programma di appuntamenti, da quest’anno nuovamente in presenza, dopo lo stop forzato della precedente edizione a causa della pandemia. Da Nord a Sud del Paese sono previsti oltre 700 eventi tra sagre, manifestazioni di carattere culturale, sportivo, concerti, rievocazioni storiche. Per l’occasione le Pro Loco d’Italia hanno schierato un nutrito esercito di volontari: 15mila le donne e gli uomini impegnati nell’organizzazione, con previsione di partecipazione di 70mila persone.

L’Unione Nazionale Pro Loco d’Italia-Unpli è composta da più di 6000 associazioni di volontari che si impegnano per la promozione del luogo, per la scoperta e la tutela delle tradizioni locali, per migliorare la qualità della vita di chi vi abita, per valorizzare i prodotti e le bellezze del territorio. Attività che sono state chiaramente limitate dalle restrizioni per il Covid-19, ma non del tutto interrotte.

“Oltre il 65% delle nostre Pro Loco ha operato durante il Covid per stare vicino a chi era in difficoltà”, ha affermato Antonino La Spina, presidente dell’Unione Nazionale delle Pro Loco d’Italia (Unpli), nel corso della diretta Facebook di presentazione della giornata Nazionale. “Nel 2019 le Pro Loco organizzavano oltre 110mila eventi vissuti da più di 88 milioni di visitatori- ha aggiunto La Spina- Ormai da tre anni abbiamo avviato le Giornate nazionali, ci siamo fermati per la pandemia lo scorso anno, questa sarà quindi dedicata al volontariato in generale, senza cui questa pandemia sarebbe costata molto più cara in termini di vittime e di disagi. Un fortissimo grazie a tutti i volontari di tutte le organizzazioni, perché nei momenti difficili fanno comprendere la voglia della gente di fare del bene- ha proseguito ancora La Spina- È uno dei motivi per cui abbiamo deciso di sostenere il volontariato per ottenere il riconoscimento di patrimonio immateriale dell’Unesco”.

Secondo un recente rapporto della Cgia di Mestre, le Pro Loco d’Italia possono oggi contare su una squadra composta da 600mila persone, di cui 300mila attive. Sul sito dell’Unpli il programma completo della Giornata nazionale https://www.unioneproloco.it/unpli/giornata-nazionale-delle-Pro-lo co-2021/.