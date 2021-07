Tg Cinema, edizione del 7 luglio 2021

– ADDIO A RICHARD DONNER, IL REGISTA DEL PRIMO ‘SUPERMAN’

Addio a Richard Donner. Il regista e produttore statunitense si è spento all’età di 91 anni. Nel corso della sua carriera stellare ha diretto il primo ‘Superman’ nel 1978, ‘I Goonies’ nel 1985 e ‘Arma Letale’ nel 1987. Questi sono solo alcuni dei lavori che lo hanno consacrato nell’Olimpo di Hollywood. A dare il triste annuncio è stata la moglie, la produttrice Lauren Schuler Donner, non specificando le cause del decesso. “Fare parte della cerchia di Dick era come uscire con il tuo allenatore preferito, il professore più brillante, il motivatore più tenace, l’amico più tenero, l’alleato più fedele e, ovviamente, il miglior Goonie di tutti”, ha commentato Steven Spielberg, che ha scritto con Donner la storia de ‘I Goonies’. “Lasciava a casa il suo ego e pretendeva che lo facessero gli altri […] Se mettessimo una sopra l’altra tutte le buone azioni che ha fatto, toccheremmo un punto del firmamento ancora da scoprire”, ha dichiarato Mel Gibson.

– ‘BLACK WIDOW’, IL FILM MARVEL DA OGGI AL CINEMA

Allacciate le cinture: ‘Black Widow’, il primo film della Fase Quattro dell’Universo Cinematografico Marvel, è arrivato al cinema. Dal 9 luglio, invece, debutta in streaming su Disney+ con Accesso VIP. Nel cinecomic Marvel Studios Scarlett Johansson torna nei panni di Natasha Romanoff alias Vedova Nera. In questa storia, diretta da Cate Shortland, la protagonista si trova ad affrontare il lato più oscuro del suo passato. Inseguita da una forza che non si fermerà di fronte a nulla per distruggerla, Natasha dovrà fare i conti con le relazioni che ha lasciato dietro di sé molto prima di diventare un Avenger. Nel cast anche Florence Pugh, David Harbour e Rachel Weisz.

– ‘COME UN GATTO IN TANGENZIALE 2’, L’ANTEPRIMA DEL TRAILER AL CINEVILLAGE

Uscirà al cinema il 26 agosto e in anteprima solo il 14 e il 15 agosto ‘Come un gatto in tangenziale – Ritorno a Coccia di morto’, il secondo capitolo della commedia campione d’incassi e Biglietto d’Oro del 2018 diretta da Riccardo Milani con protagonisti Paola Cortellesi e Antonio Albanese. Il trailer dell’atteso sequel sarà presentato il 12 luglio alle 20.45 in anteprima dal regista e dalla coppia di interpreti, nell’ambito del CineVillage, l’arena cinematografica estiva nel quartiere Talenti di Roma. Per l’occasione, sarà proiettato anche il primo film al termine dell’evento speciale a ingresso gratuito.

– ‘FALLA GIRARE’, GIAMPAOLO MORELLI BATTE CIAK PER IL SUO SECONDO FILM

Giampaolo Morelli ha battuto il ciak a Napoli per ‘Falla girare’, suo secondo film che arriva dopo il successo di ‘7 ore per farti innamorare’. La pellicola è un’action comedy condita da situazioni esilaranti e rocambolesche, guidata da due personaggi agli antipodi, un influencer e un intellettuale, che ben rappresentano la complessità del mondo moderno. Nel cast del film, oltre a Morelli, Laura Adriani, Giovanni Esposito, Ciro Priello e Fabio Balsamo dei the Jackal, Leopoldo Mastelloni e con la partecipazione straordinaria di Michele Placido.