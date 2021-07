Il Festival di Cannes è tornato: su RaiPlay i grandi film premiati

ROMA – È iniziata ieri la 74esima edizione del Festival di Cannes. Dopo l’assenza della kermesse nel 2020 a causa dell’emergenza Covid-19 il grande cinema è tornato e ci sarà anche un pezzo d’Italia in questa edizione: il film ‘Tre piani’ di Nanni Moretti è infatti in corsa nella selezione ufficiale. In contemporanea con l’inizio del Festival, RaiPlay ha deciso di dedicare una sezione speciale ai film premiati nelle scorse edizioni del concorso.

Sarà possibile rivedere grandi classici come “Nuovo cinema Paradiso”, “Profumo di donna”, o “La ciociara” ma anche pellicole più recenti che hanno ricevuto prestigiosi riconoscimenti al Festival come “Dogman” (migliore interpretazione maschile a Marcello Fonte, Festival di Cannes 2018), “Lazzaro felice” (migliore sceneggiatura a Alice Rohrwacher al Festival di Cannes 2018), “Lo zio Boonmee che si ricorda le vite precedenti” (Palma d’oro al Festival di Cannes 2010) ,“The Tree of Life” (Palma d’oro al Festival di Cannes 2011) e “La meglio gioventù” (miglior film al Festival di Cannes 2003).

Per tutti gli appassionati RaiPlay proporrà in prima visione assoluta anche una selezione di pellicole internazionali, con più di mille titoli, alcuni dei quali vincitori di premi Oscar. Tra questi sono già online “L’ora più bella”, “In mani sicure” e “The rider – il sogno di un cowboy”, l’opera della regista Chloé Zhao premio Oscar con “Nomadland”. Presto saranno disponibili tra gli altri: “Sulla infinitezza” di Roy Andersson, premiato con il Leone d’argento alla migliore regia, alla 76^ Mostra Internazionale d’arte cinematografica di Venezia , “Thunder Road” scritto, diretto e interpretato da Jim Cummings e basato sull’omonimo cortometraggio del 2016 premiato al Sundance Film Festival, “Emma Peeters”, la commedia di Dominique Abel e Fiona Gordon, “Parigi a piedi nudi” e “Cenerentola a Mumbai”, opera prima della regista Rohena Gera.