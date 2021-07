Negozio di biciclette in fiamme, chiusa via San Donato a Bologna

BOLOGNA – Preoccupazione tra gli abitanti del quartiere San Donato, a Bologna, per un incendio che stamattina ha distrutto un negozio di biciclette. In zona si è avvertito un forte odore di plastica bruciata e una colonna di fumo si è vista in tutta l’area circostante.

Il negozio affaccia proprio su via San Donato, al civico 80, proprio alle spalle della sede del Quartiere. La palazzina è stata evacuata ma a quanto si appende non ci sono vittime o feriti. I Vigili del fuoco (con quattro o cinque mezzi) sono ancora sul posto e stanno operando per tirare fuori mobilio e altro materiale da quel che resta del negozio andato in fiamme.

Al lavoro anche gli agenti della Polizia scientifica che, al momento, stanno esaminando i resti di un monopattino elettrico. Intanto la Polizia locale ha chiuso il traffico su via San Donato tra l’incrocio con via Ristori e quello con via Andreini: ne sta fortemente risentendo la circolazione, in particolare nella zona all’altezza della Fiera.