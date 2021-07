Università di Pavia, al via il ‘day’ dell’orientamento per studenti

PAVIA – All’università di Pavia torna ‘Porte Aperte’, l’appuntamento per orientarsi alla scelta del percorso di studi universitario. In una doppia modalità – in presenza nei cortili del palazzo centrale e online – gli eventi di orientamento sono in programma per giovedì 15 luglio. L’inaugurazione ufficiale degli open day è prevista per le 9.30 in aula 400 alla presenza del rettore Francesco Svelto, della prorettrice alla didattica Silvana Rizzo, del presidente ‘Edisu’ (ente regionale per il diritto allo studio) Francesco Rigano e del sindaco di Pavia Fabrizio Fracassi.

A seguire, fino alle 13, docenti, giovani ricercatori e studenti tutor saranno a disposizione per illustrare l’offerta formativa: 12 macroaree disciplinari, 40 percorsi triennali e 42 magistrali e a ciclo unico di cui 13 in collaborazione con aziende. Questi i numeri della proposta didattica, fanno sapere dall’ateneo pavese. Nel pomeriggio, inoltre, sarà possibile visitare di persona (sempre previa iscrizione) i laboratori dei diversi dipartimenti, i collegi ‘Edisu’, l’orto botanico e molto altro. Lo stesso appuntamento si terrà anche a Cremona, dove ha sede il dipartimento di musicologia e beni culturali di Unipv. Anche qui sono in programma visite guidate in presenza e virtuali, mentre dalle 21 è prevista una ‘Open Night’ per celebrare in musica la ripartenza del dipartimento.



“L’ultima indagine del consorzio Almalaurea– sottolineano dall’ateneo- ha rilevato come il 92,1% dei laureati dell’Università di Pavia si dichiara soddisfatto dell’esperienza universitaria nel suo complesso. Il tasso di occupazione a un anno dal titolo tra i laureati di secondo livello è del 75%, a cinque anni dalla laurea del 91,5%”.

Per partecipare sarà necessario anzitutto compilare il form di registrazione sul sito www.orienta.unipv.it indicando a quale degli eventi del programma si è interessati.