Assistenza pediatrica, Sip: “Evitare il rischio di frammentazione”

ROMA -“E’ importante che i luoghi di vita del bambino interagiscano per trasmettere messaggi univoci ed evitare il rischio di frammentazione dovuta a ruoli e percorsi diversi.

Per questo il settimo ‘Mercoledi’SIP‘ sara’ un incontro a cui parteciperanno pediatri di famiglia e ospedalieri, nel quale si parlera’ di assistenza ma anche di comunicazione tra operatori e utenti, scuola e famiglia”. Nicola Antonio Romeo, segretario del gruppo di studio ‘Qualita’ delle Cure Pediatriche’ della Societa’ italiana di pediatria (Sip), introduce cosi’ il prossimo webinar Sip in programma domani, 8 luglio, dalle 18 alle 19.30. Titolo dell’incontro, moderato dallo stesso Romeo, sara’ ‘L’assistenza pediatrica nelle fasi post pandemia da Covid-19: dalla crisi alle opportunita’ di cambiamento’. “Affronteremo il tema dell’organizzazione delle cure in pediatria sulla base dell’esperienza maturata e di come la immaginiamo in futuro”, spiega Romeo sottolineando come al centro debbano sempre esserci “il bambino e la famiglia”.

I TEMI AL CENTRO DELL’INCONTRO

Quattro i focus su cui si concentrera’ l’incontro: assistenza sul territorio, assistenza in ospedale, assistenza nella comunicazione tra operatori e assistenza nella comunicazione con la famiglia e con la scuola. L’evento formativo online, organizzato dal gruppo di studio ‘Qualita’ delle Cure in Pediatria’, fa parte del ciclo di appuntamenti settimanali denominato ‘Mercoledi’SIP’ e pensato per approfondire i diversi aspetti specialistici di interesse pediatrico sul Covid-19 grazie all’expertise dei Gruppi di Studio della Societa’ italiana di pediatria.

Il ciclo di webinar e’ partito il 27 maggio scorso e andra’ avanti fino alla fine di luglio, ogni mercoledi’ dalle 18 alle 19.30. Gli operatori sanitari interessati potranno seguire i corsi attraverso un’apposita piattaforma. Ogni corso e’ tenuto dagli esperti della Sip, specializzati nei diversi ambiti pediatrici connessi alla pandemia in corso: dalla Cardiologia alla Reumatologia, dall’Ecografia alla Farmacologia, per citarne alcuni.

COME PARTECIPARE

Sara’ possibile partecipare in streaming sul sito della Sip o direttamente da youtube. Sara’ possibile, inoltre, inviare in diretta eventuali domande via e-mail all’indirizzo [email protected] che troveranno risposta nel corso dell’evento. Per problemi tecnici si puo’ contattare il numero di telefono 06/45499551. Per chi non potra’ seguire la diretta, i webinar saranno disponibili nei giorni successivi sul canale youtube della Sip.