‘Sportello tra i banchi’ Ido al webinar psicologi Lazio

ROMA – ‘Lo ‘sportello tra i banchi’ in modalità online’. Sarà questa l’esperienza che Magda Di Renzo, direttrice della Scuola di specializzazione della Fondazione Mite e dell’Istituto di Ortofonologia (IdO), porterà giovedì 9 luglio alla terza edizione del ‘Il caso clinico’: l’evento promosso dall’Ordine degli psicologi del Lazio per favorire “la conoscenza dei diversi modelli psicoterapeutici che compongono il panorama formativo della regione- spiegano i promotori- a beneficio di quanti sono in procinto di iscriversi a una scuola di specializzazione”.

Quest’anno l’incontro, in videoconferenza, sarà anche un’occasione per riflettere sugli effetti che la pandemia da Covid-19 ha prodotto sulla pratica clinica e terapeutica. Lo ‘sportello tra i banchi’ è un’iniziativa che si è inserita all’interno del progetto ‘Lontani ma vicini’, promosso dall’IdO insieme al portale di informazione Diregiovani.it per offrire servizi di sostegno online a studenti e insegnanti nel periodo della pandemia, in collaborazione con il ministero dell’Istruzione. A parlarne saranno Di Renzo e la dottoressa Roberta Boncompagni.

“Nel corso dell’incontro verranno presentate delle vignette cliniche che illustreranno il passaggio dagli incontri in presenza a quelli da remoto– precisano le psicologhe- nonché il lavoro di supervisione che è stato fatto per garantire il setting e assicurare il contenimento in situazione messe a rischio dal forzato isolamento”. L’incontro è aperto agli iscritti all’Ordine degli psicologi del Lazio e agli altri Ordini regionali, agli studenti di Psicologia e ai laureati in Psicologia non ancora iscritti all’Albo.

Il webinar verrà videoregistrato e sarà disponibile all’interno dell’area riservata del sito dell’Ordine nella sezione e-learning. Questo il link per partecipare: https://www.ordinepsicologilazio.it/eventi/sportello-tra-i-banchi/