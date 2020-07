Giornale radio sociale, edizione del 7 luglio 2020

INTERNAZIONALE – Armatevi e sparate. Secondo i dati raccolti dall’associazione americana “Everytown for gun safety”, durante il lockdown negli Stati Uniti, per contenere gli effetti del Covid-19, c’è stato un incremento dell’acquisto di armi. Dall’inizio della pandemia le sparatorie sono aumentate del 40% in California mentre la polizia di New York ha comunicato che gli scontri a fuoco sono raddoppiati nelle ultime due settimane.

SOCIETA’ – Per contare di più. Nel documento per il rilancio della Lombardia post Covid, la Regione si è dimenticata che esistono gli enti non profit. Ascoltiamo il servizio di Anna Monterubbianesi. Gli enti di Terzo settore in Lombardia sono 55 mila e danno lavoro a 200 mila persone, coinvolgendo più di un milione di volontari e producendo un valore di 17,5 miliardi. Eppure nelle 17 schede tematiche in cui la Regione delinea obiettivi e azioni per il rilancio economico e sociale post Covid-19, di terzo settore, volontariato, cooperative o imprese sociali e associazioni non c’è quasi traccia. Per questo il Forum regionale ha scritto una lettera con le proposte su economia, lavoro, salute, povertà e sicurezza. Perché “Ci rifiutiamo di essere confinati al ruolo di barellieri per le emergenze come ha dichiarato la portavoce Valeria Negrini. Il Terzo settore lombardo chiede infatti di contare e partecipare alla programmazione delle politiche economiche e sociali della Regione.

ECONOMIA – Impresa sostenibile. Parte oggi una nuova edizione di Smart and Coop, il bando promosso da Legacoop Toscana e Fondazione CR Firenze per premiare giovani idee d’impresa e supportare la nascita di nuove cooperative formate da under 35.

CULTURA – L’altro turismo. Disponibile in edicola e in libreria “Cammina Italia”. 20 itinerari per riscoprire a piedi il Belpaese a cura della Compagnia dei cammini l’associazione nazionale che lavora per diffondere la cultura del camminare. Percorsi per tutte le età e percorribili tutto l’anno, con informazioni chiare tappa per tappa e le indicazioni utili per il pernottamento e il ristoro.

DIRITTI – Cercasi prof in presenza. Sono 85.150 le cattedre vacanti per l’anno scolastico 2020-2021, un vero record. Lo scorso anno erano 64.149. I dati sono stati forniti dalla Cisl scuola. “Avremo un inizio anno complicato, alla ricerca di supplenti, soprattutto al Nord, ovvero nelle aree più colpite dal covid – spiega la segretaria Maddalena Gissi – Non si può procedere solo per concorsi, come è stato fatto negli ultimi 4 anni, ma è necessaria una procedura di reclutamento e stabilizzazione come avviene nella Pubblica Amministrazione e in tutti contesti lavorativi come chiede la Corte di Giustizia europea”. Ed è un problema che va risolto alla radice, perché la didattica a distanza si è sviluppata molto durante l’emergenza, ma non potrà mai sostituire l’insegnamento in aula. Ascoltiamo Maddalena Gissi. (sonoro)

SPORT – Analfabetismo sportivo. È la condizione in cui vivono i nostri bambini, secondo un recente report del Journal of the american college of sports medicine. Secondo la testata, la sedentarietà dilaga e i giovanissimi hanno perso confidenza e competenza nel fare attività fisica, oggi si scatenano meno di 60 minuti al giorno e hanno meno prontezza di riflessi e resistenza rispetto alle vecchie generazioni.

