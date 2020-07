Tutti negativi al Covid i 180 migranti della Ocean Viking

PALERMO – Tutti negativi i tamponi dei 180 migranti trasferiti dalla nave Ocean Viking della Ong Sos Mediterranee sulla Moby Zazà per la quarantena a Porto Emepedocle (Agrigento). Lo rende noto l’assessore alla Salute della Regione Siciliana, Ruggero Razza: “In meno di 36 ore l’Asp di Ragusa ha realizzato i tamponi a 180 migranti, andando a bordo sulla Nave Ocean Viking a largo di Pozzallo, e consegnato i risultati: tutti negativi e tutti a bordo della nave Moby Zaza predisposta per la quarantena”, scrive razza sulla sua pagina Facebook. “Ecco il protocollo corretto, preteso dal governo della Regione – prosegue -. Tutto sarebbe stato piu’ semplice e piu’ lineare se non fosse stata individuata la sola nave di stanza a Porto Empedocle. Complimenti ai nostri sanitari di Ragusa, ma resta la forte preoccupazione per un flusso che non si ferma”.

LEGGI ANCHE: I 180 migranti della Ocean Viking autorizzati a sbarcare a Porto Empedocle