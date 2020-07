Brasile, Bolsonaro ha la febbre: nuovo test per il coronavirus

ROMA – Il presidente del Brasile, Jair Bolsonaro, si e’ sottoposto a un nuovo esame diagnostico per il Covid-19. I risultati sono attesi per oggi. Bolsonaro aveva gia’ eseguito l’esame a marzo, al ritorno da una visita negli Stati Uniti dove esponenti della sua delegazione erano venuti a contatto con persone poi risultate positive.

Il capo dello Stato ha lamentato negli ultimi giorni sintomi compatibili con la patologia provocata dal coronavirus, secondo quanto dichiarato dallo stesso Bolsonaro all’emittente Cnn Brasile: 38 gradi di febbre e un tasso di ossigenazione del sangue intorno al 96%, leggermente inferiore a quella che viene ritenuta la media.

“Ho fatto una lastra polmonare, e’ pulito” ha detto il presidente a un gruppo di suoi sostenitori che lo aspettava nei pressi della sua residenza di Brasilia, come avviene quasi quotidianamente. Per la prima volta pero’ Bolsonaro, che ha anche annullato i suoi impegni pubblici della settimana in corso, ha invitato i suoi supporter a mantenere le distanze. “Non avvicinatevi troppo, le precauzioni valgono per tutti” ha detto il presidente, secondo il quotidiano locale A Folha de Sao Paulo. Sempre secondo il giornale, Bolsonaro ha iniziato ad assumere la clorochina, rimedio oggetto di polemiche che hanno gia’ portato alle dimissione del ministro della Sanita’ del Brasile a maggio.