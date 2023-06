Conference League, Fiorentina battuta: trofeo al West Ham

(Foto da Twitter @europacnfleague)

ROMA – Il West Ham ha vinto la Conference League. Gli inglesi hanno battuto la Fiorentina per 2-1. I gol: 17′ st Benrahma (rig.) (W), 21′ st Bonaventura (F), 45′ st Bowen (W).

Il West Ham succede alla Roma, vincitrice lo scorso anno della prima edizione del trofeo.

ITALIANO: “NON PENSAVAMO DI PERDERLA”

“Perdere 2 finali fa male. Si va avanti”. Vincenzo Italiano è deluso, amareggiato. La sua Fiorentina ha dato il massimo, ha giocato una buona partita contro il West Ham ma la Conference League è andata agli inglesi. Per i viola una nuova beffa dopo l’ultimo atto della Coppa Italia, vinta dall’Inter in rimonta. “Abbiamo perso 2 finali giocate veramente bene- ha detto a Sky- Un peccato, quella di stasera non immaginavo di poterla finire in questo modo. Abbiamo giocato, avuto occasioni, pareggiato un rigore che poteva ammazzarci. Abbiamo avuto una palla gol con Mandragora”. In occasione del gol del 2-1 al 90′ “dovevamo prenderci qualche metro di vantaggio. I supplementari potevano darci qualche vantaggio”.

Per quanto riguarda i suoi giocatori, al triplice fischio “i ragazzi erano davvero distrutti e il fatto che perdi due finali non è una bella cosa. Abbiamo messo in campo gli 11 che potevano darci l’equilibrio che poi abbiamo avuto. Abbiamo concesso poco, messo a posto situazioni che potevano crearci disagio. Abbiamo avuto il pallino del gioco” ma alla fine hanno deciso “un rigore dubbio e un gol evitabilissimo. Abbiamo giocato da squadra vera”.

Analizzando la partita, per Italiano “soprattuto nel primo tempo abbiamo avuto situazioni in cui abbiamo buttato via palloni che potevano gestire diversamente. Sapevamo che potevamo prendere la partita in mano. Io e i ragazzi non ci aspettavamo di perderla in questo modo”. Per quanto riguarda il gol del 2-1, lì la squadra poteva fare meglio: “La palla contesa a centrocampo” che ha dato il via all’azione del vantaggio del West Ham, per Italiano “va lavorata in maniera diversa. Potevamo affondare il tackle, spendere un fallo“. Con la difesa “eravamo tutti e 4 schierati. In quell’azione “i centrali devono lavorare come sappiamo”. Uno era Igor, che era appena entrato e più fresco degli altri “poteva correre più rapido. Fa male perdere così“.

MILENKOVIC: “DETTAGLI FATTO LA DIFFERENZA”

“Fa male. Abbiamo fatto il nostro gioco, non dovevamo prendere un gol così… Mancano le parole, abbiamo dato il massimo, abbiamo giocato da squadra”. Nikola Milenkovic, ai microfoni di Sky, commenta così la sconfitta della Fiorentina nella finale di Conference League contro il West Ham.

Una sconfitta che ha ricordato molto quella in finale di Coppa Italia contro l’Inter: “Anche oggi abbiamo avuto la partita in mano- ha proseguito il difensore- abbiamo messo la nostra pressione, il possesso di palla. I dettagli però hanno fatto la differenza. Andiamo a casa senza il trofeo”. Il West Ham ha lasciato l’iniziativa ai toscani, per poi partire in contropiede: “Sapevamo che loro andavano con la palla in profondità- ha concluso- Nell’occasione del gol che ha deciso la partita abbiamo letto la situazione male, e ci è costato caro. Bisogna essere sempre concentrati, ancora di più in una finale“.