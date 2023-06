Conference League, lancio di oggetti contro Biraghi (Fiorentina): ferito alla testa

(Foto da Twitter)

ROMA – Viola sangue. Ferita alla testa per Cristiano Biraghi, capitano della Fiorentina, colpito da un oggetto lanciato dagli spalti dello stadio di Praga durante la finale della Conference League contro il West Ham. Intorno al 35′ del primo tempo, mentre era vicino alla bandierina per battere un calcio d’angolo, il giocatore è stato bersaglio di un fitto lancio di oggetti da parte dei tifosi inglesi: molti bicchieri di plastica, ma sembra che all’arbitro sia stato consegnato anche un accendino. Biraghi ha riportato una ferita alla testa ed è stato necessario l’intervento del medico per fermare il sangue e mettere al capitano della Viola una vistosa fasciatura prima di tornare in campo.

L’episodio all’interno dello stadio ha fatto seguito a quanto di brutto già successo fuori prima della partita, con scontri in città tra ultras della Fiorentina e sostenitori del West Ham. In questo caso, almeno stando alle prime ricostruzioni, potrebbero essere stati i tifosi viola ad aggredire i rivali in un bar vicino a piazza San Venceslao. Si parla di 16 fermati tra gli ultras della Fiorentina. E di tre feriti.