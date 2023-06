Conference League, scontri a Praga: arrestati 16 tifosi della Fiorentina

(Foto da Twitter)

ROMA – Momenti di tensione a Praga, prima della finale di Conference League tra Fiorentina e West Ham. Come riferisce la polizia ceca, infatti, 16 tifosi della Viola sono finiti in manette per aver assalito i tifosi del West Ham “in un bar in Rytirska Street, ferendone tre”.

Secondo le Forze dell’ordine locali, “anche un poliziotto è stato aggredito- si legge su Twitter- Abbiamo limitato la libertà personale di 16 persone e attualmente stiamo indagando sull’intero incidente”.

V baru v Rytířské ulici napadli fanoušci Itálie fanoušky West Hamu a tři zranili. Napaden byl i jeden policista. Na osobní svobodě jsme omezili 16 osob a v tuto chvíli celou událost prověřujeme. #policiepha pic.twitter.com/ejirheyTsR — Policie ČR (@PolicieCZ) June 7, 2023

Per garantire lo svolgimento in sicurezza dell’evento, la polizia di Praga ha schierato diverse centinaia di agenti, anche per controllare i circa 20.000 tifosi del West Ham in arrivo e molti non avrebbero il biglietto.