Tg Politico Parlamentare, edizione del 7 giugno 2023

ALLUVIONE, MELONI: INDENNIZZI AL 100%

Un tavolo permanente a palazzo Chigi in attesa di nominare un commissario. Giorgia Meloni riunisce ministri e istituzioni locali e annuncia che sarà Nello Musumeci a coordinare gli interventi nelle aree colpite dall’alluvione in Emilia-Romagna. “Servono delle vere e proprie bonifiche – spiega la premier – perché il fango ha invaso i terreni e sta rovinando le culture”. Meloni annuncia che il ministro per il Sud sarà il referente, in attesa che si metta in moto la struttura commissariale. La premier chiede ai rappresentanti dei territori di censire le aree danneggiate in modo da provvedere agli indennizzi. “L’obiettivo è risarcire del 100%”, promette Meloni.

PAPA AL GEMELLI, INTERVENTO ALL’INTESTINO

Papa Francesco sarà operato oggi all’addome in anestesia generale. Il pontefice è ricoverato al policlinico Gemelli di Roma dove era già stato per una visita ieri. Per Bergoglio è previsto un intervento all’intestino con un ricovero di diversi giorni, che trascorrerà nell’appartamento al decimo piano dell’ospedale. Il papa è arrivato a bordo della sua Cinquecento bianca scortata dalla polizia. E’ di due anni fa l’intervento al colon, mentre a marzo papa Francesco era stato ricoverato per una bronchite. L’intervento si è reso necessario per scongiurare un’occlusione intestinale. I medici del Gemelli, intanto, escludono altre patologie.

MATTARELLA IN VISITA A PARIGI

“Lo scambio culturale tra Francia e Italia risale nel tempo. Ha dato un contributo alla cultura europea”. Il presidente della repubblica, Sergio Mattarella, è a Parigi. Prima degli appuntamenti istituzionali ha voluto incontrare gli studenti dell’Istituto statale italiano Leonardo da Vinci. Agli studenti Il Capo dello Stato ricorda che “l’Europa è un luogo ideale, fatto di persone, valori e sogni”. Poi una visita al Louvre per inaugurare insieme al Presidente francese Macron una mostra dal titolo ‘Napoli a Parigi’. Mattarella sottolinea che “senza cultura si rimane immobili e non si riesce a progettare il futuro”.

MANCA PERSONALE, CROLLANO I CONSUMI

In Italia c’è “una persistente carenza” di personale nel settore terziario. Rispetto all’anno scorso sono 480mila gli occupati in meno nel turismo e commercio. A lanciare l’allarme è il presidente di Confcommercio, Carlo Sangalli, che in occasione dell’Assemblea annuale spiega la carenza di personale con la mancanza di competenze. Altro dato preoccupante riguarda i consumi al palo, calati di circa venti miliardi l’anno scorso, rispetto al 2019. Confcommercio chiede una riforma organica del fisco, regole uguali per gli affitti brevi e più certezze sul futuro per quanto riguarda i balneari. Il ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso promette che “trasformeremo l’Italia nel paese del fare, nel Paese più competitivo dell’economia occidentale”.

SPORTIELLO PRIMA DEPUTATA CHE ALLATTA IN AULA

Per la prima volta nella storia parlamentare italiana, una deputata è entrata nell’Aula di Montecitorio con il suo bebè in braccio e lo ha allattato. Si tratta di Gilda Sportiello del M5S. I pentastellati parlano di “giorno storico, dovuto a una battaglia del Movimento” che ha promosso nella scorsa legislatura un ordine del giorno che prevede postazioni dedicate alle mamme che devono allattare. Per la stessa Sportiello si tratta di un “un messaggio per il Paese e per tutte le donne”.