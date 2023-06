Tragedia a Roma, muore bambina di un anno. Forse dimenticata in auto dal papà

ROMA – Una bambina di circa un anno è stata trovata morta questo pomeriggio a Roma, in un veicolo in via dei Fucilieri, in zona Cecchignola a Roma. Stando alle prime informazioni, la bimba doveva trovarsi all’asilo ma si ipotizza che sia stata lasciata in auto. Non si esclude una dimenticanza.

IL PAPA’ SI SAREBBE DIMENTICATO LA PICCOLA IN AUTO

Sarebbe stata dimenticata in auto dal papà, un carabiniere impiegato negli uffici della Direzione generale del Personale militare del ministero della Difesa. Le indagini sono ancora in corso ma l’ipotesi più accreditata al momento sarebbe quella secondo cui l’uomo stamattina, andando a lavoro, si sarebbe recato direttamente in ufficio dimenticandosi di lasciare la figlioletta all’asilo aziendale, nella struttura adiacente.

LA MAMMA L’HA RITROVATA SENZA VITA IN AUTO

A ritrovare la piccola, infatti, è stata la madre recandosi al nido per riportarla a casa: le maestre le hanno detto che stamattina non era stata portata all’asilo, così la donna si è avvicinata all’auto del marito, parcheggiata nelle vicinanze, e ha ritrovato la bimba priva di sensi all’interno. Al momento comunque gli inquirenti stanno ancora indagando per ricostruire la vicenda, con i genitori della piccola entrambi in stato di forte shock.

HANNO TENTATO DI SALVARLA

Un passante ha infranto il vetro e chiamato i soccorsi. Giunto sul posto, il personale del 118 ha provato senza successo a rianimare la bambina.