Caro affitti, in Italia case sovraffollate ben sopra la media Ue

di Alessio Pisanò

BRUXELLES – Il 43,7% dei giovani tra i 15 e i 29 anni in Italia, nel 2021, sono stati costretti a vivere in case sovraffollate, una percentuale più alta del 26% osservato a livello Ue. Lo rende noto Eurostat, l’Ufficio statistico dell’Unione europea, da cui emerge che il quadro italiano è peggiore solo rispetto a Romania (60%), Bulgaria (57%), Lettonia (54%), Grecia (48%) e Polonia (47%).



I tassi più bassi sono stati registrati da Cipro e Malta (entrambi hanno registrato quasi il 4%), Irlanda (5%), Paesi Bassi e Belgio (entrambi vicini all’8%). In Ue il tasso di sovraffollamento nella popolazione giovanile è superiore di 9 punti percentuali a quello registrato per la popolazione totale (pari al 17%). In Italia la differenza è di 15,7 punti percentuali (28% è il tasso di sovraffollamento per la popolazione totale).