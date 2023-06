Il 10 e 11 giugno torna ‘In Cammino nei Parchi’, 60 escursioni nelle aree protette: ecco dove

ROMA – Testimoniare sul territorio i valori che caratterizzano e accomunano il Club alpino italiano e Federparchi, cogliendo, lungo i percorsi escursionistici, il valore del sistema delle Aree protette non solo come funzione di protezione dei territori di particolare pregio naturalistico, ma anche come possibile volano di un’economia diffusa e sostenibile strettamente connessa con le zone attraversate. Questi gli obiettivi dell’11esima edizione di “In cammino nei Parchi”, giornata nazionale di Cai e Federparchi che sabato 10 e domenica 11 giugno prevede oltre 60 appuntamenti escursionistici sui sentieri delle Aree protette di 17 regioni. Organizzate dalle Sezioni, dai Gruppi regionali e dagli Organi tecnici territoriali del Club alpino italiano, le escursioni si rivolgono a turisti, visitatori e camminatori interessati alla conoscenza del territorio, alla cura e al rispetto per la natura e alla manutenzione dei sentieri, dalle Alpi agli Appennini.

In cammino nei parchi, la lista delle escursioni: www.cai.it.

“Le strategie europee di tutela e sviluppo economico territoriale per gli anni a venire hanno fra gli obiettivi principali sia l’incremento ulteriore delle Aree sottoposte a tutela e protezione, sia l’incremento di quella economia diffusa sul territorio che meglio può declinare gli Obiettivi dell’Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile”, affermano il presidente della Commissione centrale Tutela ambiente montano del Cai Raffaele Marini e la Rappresentante del Cai nel Consiglio direttivo e nella Giunta di Federparchi Carmela Vaccaro. La Commissione centrale Tutela ambiente montano per questa edizione 2023 ha deciso di individuare un tema prioritario che facesse da filo conduttore e potesse mettere in connessione analitica e propositiva tutte le strutture del Cai impegnate nell’organizzazione di questa edizione.

“Stiamo parlando della ricerca di criticità all’interno dei Parchi, con particolare riferimento alla previsione di massicci interventi infrastrutturali finanziati tramite il Pnrr”, aggiungono Marini e Vaccaro. “Un tema particolarmente significativo anche alla luce dei contenuti del documento di posizionamento ‘Il Cai e il Sistema delle Aree Protette’, assunto dal Consiglio centrale lo scorso anno”. Il Coordinatore del Gruppo di Lavoro “Parchi e Aree protette” del Cai Filippo Di Donato evidenzia come, anche in questa edizione, lo slogan della manifestazione sia “Sentieri per conoscere”.

“Si attiva così il circuito virtuoso di camminare per conoscere, conoscere per amare, amare per tutelare. Il Cai ha sottoscritto protocolli di collaborazione con 16 Parchi nazionali e tanti regionali che il Gruppo di Lavoro ‘Parchi e Aree protette’ del Cai ha il compito di riprendere e rilanciare nei campi di attività. La giornata ‘In cammino nei Parchi’ sviluppa le finalità del cammino ripercorrendo anche vicende e futuro delle Aree protette. Nei territori del nostro Paese il Cai intende evidenziare la storia dell’alpinismo e dell’escursionismo animato dal Sentiero Italia Cai, la conoscenza di capolavori della natura e della cultura, il presidio del territorio con l’insediamento storico di paesi e rifugi, fino alla necessaria frequentazione consapevole e la tutela attiva”. Le escursioni sono aperte anche ai non Soci Cai, previa sottoscrizione della copertura assicurativa e autorizzazione alla partecipazione delle Sezioni organizzatrici.