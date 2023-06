Linea C, iniziati i lavori della stazione Venezia. Per la Tva cantieri nel 2024

ROMA – Il grande cantiere della linea C a piazza Venezia è ufficialmente partito. Mentre la gara per la realizzazione della linea tranviaria Tva (Termini-Vaticano-Aurelio) è stata pubblicata oggi, con i lavori previsti all’inizio del 2024. Queste le due importantissime notizie per Roma, sul fronte dello sviluppo della rete su ferro del trasporto pubblico locale, arrivate nel corso della giornata.

LA STAZIONE PIAZZA VENEZIA DELLA LINEA C

Partiamo dalla fermata della linea C di piazza Venezia, prima stazione della tratta T2 che arriverà a piazzale Clodio per il 2033. “La cantierizzazione della fermata Venezia è in corso, si può dire che il cantiere è partito- ha spiegato la commissaria speciale per la linea C e i nuovi tram di Roma, Maria Lucia Conti, nel corso della commissione capitolina Mobilità- Abbiamo aspettato il 2 giugno per la sfilata per la Festa della Repubblica. Adesso è in corso la consegna delle nuove aree ed entro giugno la cantierizzazione sarà completa. Questo cantiere ce lo terremo per diversi anni (circa 10, secondo quanto detto dalla stessa commissaria in un precedente incontro, ndr) e per questo utilizzeremo sempre metà della piazza, spostandoci da una parte all’altra, per creare minori disagi. Sarà un cantiere divulgativo, e una volta conclusa la nuova stazione sarà caratterizzata da una piazza ipogea con la valorizzazione delle scoperte archeologiche”.

Una volta conclusa la stazione sarà attivata tutta la tratta T2 con le fermate Venezia, Chiesa Nuova, San Pietro, Ottaviano e appunto Clodio e probabilmente anche le due fermate della tratta T1 Auditoriume Farnesina. La precedente tratta T3, San Giovanni-Colosseo, sarà invece aperta al pubblico all’inizio del 2025 con 13 treni in servizio ed una frequenza di un passaggio ogni 8 minuti. Ma piazza Venezia non sarà solo la stazione più centrale del sistema della metropolitana romana, bensì anche il nodo di scambio con la futura linea tranviaria Tva (Termini-Vaticano-Aurelio) oltre che del tram 8 che rientrerà in funzione a settembre dopo i lavori di ammodernamento dei binari.

LA LINEA TRANVIARIA TERMINI-VATICANO-AURELIO

Per quanto riguarda la Tva ha, invece, fatto sapere l’assessore capitolino ai Trasporti, Eugenio Patanè, “è stato pubblicato il bando per la realizzazione della tranvia: dopo 28 anni dall’ultima gara, quella relativa al Tram 8, Roma lancia un avviso pubblico per l’esecuzione di una nuova infrastruttura di mobilità. Le offerte potranno pervenire entro il 6 luglio. Il percorso della tramvia sarà lungo 8.319 metri e diviso in due biforcazioni: la prima da Termini a piazza Giureconsulti passando via Gregorio VII e la econda da ponte Vittorio Emanuele II a piazza Risorgimento. Le 22 vetture previste in dotazione consentiranno di trasportare 90mila passeggeri al giorno, con una frequenza di passaggio, nelle ore di punta, di 3 minuti”.

L’opera sarà realizzata in due lotti: per il primo lotto i cantieri partiranno i primi mesi del 2024 e dureranno 12 mesi. L’opera (da Termini ad Argentina, ndr) sarà pronta per il Giubileo, nei primi mesi del 2025. “Non sappiamo, però- ha aggiunto Conti- se avremo i tram pronti per iniziare il servizio visto che questi fanno parte di un’unica gara pubblicata da Atac a gennaio per molti mezzi su più linee. Alla fine del Giubileo, poi, partiranno i cantieri per la tratta fino a Gregorio VII e della biforcazione fino a piazza Risorgimento che sarano conclusi il 10 agosto 2027 visto che per tutto il 2025 non ci saranno lavori per non interferire sul Giubileo”.

E i nuovi tram? Per la fornitura di nuovi mezzi per tutte le linee di tram romane, si parla di decine di convogli di ultima generazione, sono arrivate 4 offerte. Secondo il capitolato di gara ci vorranno 18 mesi dal primo applicativo per la prima consegna, anche se la gara ha previsto la possibile riduzione dei tempi di fornitura. Se resteranno 18 mesi il primo mezzo andrà in servizio i primi mesi del 2025. Tempo che appunto può essere contratto in base all’offerta vincitrice. Il secondo tram arriverà dopo 4 mesi e poi ogni mese arriveranno due vetture nuove. Per l’intera linea Tva, la cui gara è stata pubblicata oggi, servono 22 treni ma per il primo tratto, quello che sarà inaugurato nel 2025, ne basteranno 6 o 7.