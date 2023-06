Papa Francesco ricoverato al Gemelli, oggi pomeriggio verrà operato

ROMA – Papa Francesco è tornato al Policlinico Gemelli dopo gli accertamenti effettuati nella giornata di ieri. Il pontefice verrà sottoposto nel pomeriggio ad un intervento all’intestino, che prevederà una degenza post-operatoria di almeno due giorni. Nello specifico si tratterà di una laparotomia e plastica della parete addominale con protesi. Già nel luglio del 2021 Papa Francesco era stato costretto a sottoporsi ad un intervento che aveva comportato l’asportazione di parte del colon.

IL RICOVERO DI PAPA FRANCESCO A MARZO PER PROBLEMI RESPIRATORI

A marzo il pontefice era stato costretto al ricovero al Policlinico Gemelli a causa di problemi respiratori. Dimesso in tempo, aveva presenziato alla messa della Domenica delle Palme, ma aveva dovuto rinunciare ad alla Via Crucis del venerdì successivo, a causa del freddo pungente che avrebbe potuto compromettere il suo stato di salute.

L’INTERVISTA DEL PONTEFICE A SUA IMMAGINE E LA DICHIARAZIONE SULLE APPARIZIONI MARIANE

La settimana scorsa Papa Francesco si è recato per la prima volta in assoluto negli studi della Rai. L’occasione è stata l’intervista rilasciata a Lorena Bianchetti, ospite del programma a ‘Sua immagine’, nel corso della quale il pontefice ha lanciato anche un monito sul proliferare delle apparizioni mariane: “Non cercare lì, perché quello è uno strumento della devozione mariana che non sempre è vero. A volte sono immagini della persona. Ci sono immagini della Madonna che sono vere”, le sue parole.