Il weekend dei bambini a Roma: ecco 5 cose da fare

ROMA – Quante cose può offrire Roma ai più piccoli? È a loro che pensiamo e per loro suggeriamo cinque appuntamenti per il weekend. Proposte per giocare, scoprire e incontrare.

Spettacoli, laboratori, passeggiate e concerti. Consigli utili anche ai più grandi, perché orientarsi in città è tutt’altro che un gioco!

“LA MENTE È UNA SOLA. LA SUA CREATIVITÀ VA COLTIVATA IN TUTTE LE DIREZIONI“. GIANNI RODARI

ECCO COSA FARE IL 10 GIUGNO

BAMBINI BOTANICI ALL’ORTO BOTANICO

“Bambini Botanici” è il primo evento della Scuola del Verde per Bambini – progetto di outdoor education nato dalla collaborazione tra Festival del Verde e del Paesaggio e Museo Orto Botanico di Roma – che si svolgerà all’Orto Botanico di Roma sabato 10 e domenica 11 giugno (dalle 9.00 alle 19.00). Una grande avventura attende la tribù dei Bambini Botanici che con coraggio e determinazione, partiranno in divertenti missioni – giochi a squadre e a tappe, laboratori di manualità e creatività, laboratori di giardinaggio e semina, letture e teatro – per aiutare le fate e i draghi che sorvegliano tutti i viventi del pianeta. Il programma delle attività è sul sito della Scuola del Verde per Bambini.

COSTO 10,00 euro – I bambini fino a 11 anni non pagano (massimo due bambini non paganti per ogni adulto accompagnatore). Tutte le attività all’interno della manifestazione sono gratuite e si prenotano sul posto

L’Orto Botanico è in Largo Cristina di Svezia 23A

WEEKEND STELLARI AL MUSEO DI ROMA IN TRASTEVERE

Ore 17.00 La vita delle stelle di Gabriele Catanzaro

Gli astronomi del Planetario di Roma sono ospiti nei prossimi tre weekend di giugno nella Sala Multimediale del Museo di Roma in Trastevere. Tra conferenze e appuntamenti ecco anche ‘La vita delle stelle’ di Gabriele Catanzaro alias Dottor Stellarium. Un viaggio divertente per tutta la famiglia per scoprire le caratteristiche degli astri. Attraverso L’utilizzo di strumenti autocostruiti e modellini creati dal Dottor Stellarium si ripercorre l’intera vita delle stelle: dalla loro nascita alla morte, in un vero percorso di scoperta collettiva. I visitatori avranno la straordinaria opportunità di viaggiare tra stelle e pianeti, approfondire tematiche astronomiche e avventurarsi alla scoperta dell’universo e del sistema solare tra spiegazioni scientifiche, storia, arte e narrazioni mitologiche. Un’occasione da non perdere, offerta in un contesto inusuale e ricco di storia come il Museo di Roma in Trastevere, che in questo periodo ospita anche due suggestive mostre fotografiche ‘Peggy Kleiber. Tutti i giorni della vita (fotografie 1959-1992)’; ‘IL GIRO. Una storia d’Italia’ e una interessante mostra documentaria ‘I Romanisti. Cenacoli e vita artistica da Trastevere al Tridente 1929-1940’. L’iniziativa è promossa da Roma Capitale, Assessorato alla Cultura – Sovrintendenza Capitolina ai Beni Culturali con l’organizzazione di Zètema Progetto Cultura.

COSTO: Spettacolo gratuito con il biglietto d’ingresso al museo, fino a esaurimento dei posti disponibili. Ingresso gratuito con la Mic card. Per maggiori informazioni 060608.

Il Museo di Roma in Trastevere è in Piazza di Sant’Egidio, 1/b

Ore 17.00 LEGGIAMO IL MONDO AL PARCO DEI GALLI DI SAN LORENZO

Attività dai 3 ai 99 anni

A San Lorenzo c’è il ‘Festival di quartiere’, un appuntamento per incontrarsi, curare e curarsi organizzato da Civico San Lorenzo in collaborazione con Bibliopoint San Lorenzo e il supporto di La Gru, la Palestra Popolare, Radio Onda Rossa e il comitato genitori Borsi-Saffi. La festa in via dei Galli 9 propone dalle ore 17.00 ‘LEGGIamo il mondo’, letture in arabo e italiano dai 3 ai 99 anni. Seguirà un laboratorio interattivo per scoprire la cultura, i suoni, i colori e i sapori del mondo arabo.

INGRESSO GRATUITO

Il Festival di quartiere è in via dei Galli 9

ECCO COSA FARE L’11 GIUGNO

Ore 11.00 L’ERBARIO DI ARCIMBOLDO ALLA CASINA DI RAFFAELLO

Laboratorio dai 6 agli 11 anni

Dopo aver raccolto e scoperto alcune delle piante di Villa Borghese, bambine e bambini con l’aiuto dei grandi creeranno un erbario alternativo lasciandosi guidare dal genio di Giuseppe Arcimboldo.

COSTO: 7€ bambino. Max 12 bambini. Prenotazione obbligatoria allo 060608

La Casina di Raffaello è in via della Casina di Raffaello (Piazza di Siena – Villa Borghese)

INTERNATIONAL COUNTRY FESTIVAL ‘SWEAT AND DUST’ A OSTIA ANTICA

Per tutta la famiglia

Un evento unica nel suo genere per ambientazione e atmosfera. Un pezzo di States si trasferisce ad Ostia antica per un’ esperienze dal fascino a stelle e strisce, in linea con i ritmi della natura e la vita all’aperto. Il festival si rivolge a un pubblico che spazia dagli amanti del genere a chiunque voglia avvicinarsi alle atmosfere selvagge Country Western, offrendo ai partecipanti una festa dai colori inconsueti e dal sapore di altri tempi. Oltre 1.200 ballerini della Country line dance provenienti da più di 10 nazioni, un’occasione unica per diffondere la cultura della musica e della danza. Nel corso dell’evento sportivo ASI, si alternano workshop e competizioni, presenti anche l’hippie market, un’area street food e laboratori creativi e trucca bimbi per i più piccoli.

INGRESSO GRATUITO Info whatsapp al numero: 3921037824

International Country Festival “Sweat and Dust” è nel Villaggio Equestre La Macchiarella a Ostia Antica in Via della Macchiarella, 89