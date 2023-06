Finale Conference League, dove vedere Fiorentina-West Ham in tv e streaming

ROMA – Dopo l’Europa League sfumata, con il Siviglia che ha battuto la Roma ai rigori, sarà la Fiorentina a scendere in campo per un’altra importante finale calcistica di livello europeo. Si gioca stasera l’incontro decisivo della Conference League.

CONFERENCE LEAGUE, DATA E DOVE SI GIOCA

Il calcio di inizio della finale di Conference League Fiorentina e Wast Ham è previsto alle ore 21 di mercoledì 7 giugno. Il match si giocherà allo stadio Eden Arena di Praga.

DOVE VEDERE LA FINALE DI CONFERENCE LEAGUE FIORENTINA-WAST HAM

Sarà possibile vedere la finale di Conference League in streaming su DAZN e Sky per gli abbonati. Il match verrà trasmesso in chiaro anche su TV8, mentre non è prevista la messa in onda sulle reti Rai e Mediaset.