Si getta in mare per salvare dei bambini, ma muore colto da un malore

NAPOLI – Il titolare di un lido di Castel Volturno, in provincia di Caserta, è deceduto dopo aver messo in salvo dei minori che facevano il bagno nelle acque antistanti il lido Gabbiani. “L’uomo era di nazionalità tunisina – riferisce alla Dire il sindaco di Castel Volturno Luigi Petrella -, lo conoscevo ed era una persona presente da anni sul nostro territorio, ben integrata. È stata una grande disgrazia”. L’uomo, che aveva conseguito il brevetto di salvataggio, nella mattinata di oggi era impegnato nel recupero di un gruppo di bambini al largo. Avrebbe accusato un malore e una forte corrente lo ha trascinato via. Il suo corpo è stato recuperato dalla Guardia costiera.

