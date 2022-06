Anche Aosta tra le 16 candidate a Capitale italiana della cultura 2025

AOSTA – Aosta è tra le 16 città che, entro il 13 settembre, presenteranno il dossier di candidatura a Capitale italiana della cultura per il 2025. Entro il 15 novembre 2022, la commissione definirà la “short list” delle dieci città finaliste; la procedura di valutazione si concluderà entro gennaio 2023.

Oltre al capoluogo valdostano, le città in corsa sono Agrigento Assisi (Perugia), Asti, Bagnoregio (Viterbo), Reggio Calabria, Enna, Lanciano (Chieti), Monte Sant’Angelo (Foggia), Orvieto (Terni), Otranto (Lecce), Peccioli (Pisa), Pescina (L’Aquila), Roccasecca (Frosinone), Spoleto (Perugia) e Sulmona (L’Aquila).

COSA È LA CAPITALE ITALIANA DELLA CULTURA

Il titolo di Capitale italiana della cultura, voluto dal ministro della Cultura, Dario Franceschini, è conferito per la durata di un anno e la città vincitrice riceve un milione di euro per la realizzazione del progetto. Procida detiene il titolo per il 2022. Dalla sua istituzione, il titolo è stato assegnato nel 2015, alle città di Cagliari, Lecce, Perugia, Ravenna e Siena; nel 2016, a Mantova; nel 2017, a Pistoia; nel 2018, a Palermo. Nel 2019 è stata la volta di Matera, Parma è stata la Capitale italiana della cultura per il 2020 e 2021 (a causa della pandemia), Bergamo e Brescia Capitali italiane della cultura per il 2023 e la città di Pesaro diventerà Capitale della cultura nel 2024.

