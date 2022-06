Lupi: “Con salario minimo e assistenzialismo si ammazza il Sud”

NAPOLI – “Il Mezzogiorno deve smettere di essere un problema per l’Europa o per l’Italia. Il Mezzogiorno è la risorsa dell’Italia e dell’Europa. È il cuore del Mediterraneo, e il Mezzogiorno lo si ammazza con l’assistenzialismo, con il reddito di cittadinanza, con il salario minimo garantito. Il Mezzogiorno lo si rilancia e diventa la vera risorsa per l’Italia e per l’Europa solo se investe in capitale umano, nelle imprese, contro la burocrazia e valorizzando le risorse che ci sono. Diminuzione della burocrazia, del costo del lavoro e nuove risorse che saranno messe a disposizione del Mezzogiorno per realizzare infrastrutture materiali e immateriali”. Lo ha detto Maurizio Lupi, presidente di Noi con l’Italia, a Napoli a margine della conferenza programmatica “Capitale Mezzogiorno. L’Italia del sud, risorsa fra Europa e Mediterraneo”.

