Imbrattata la sede della Cgil di Palermo: “Landini nazista”

PALERMO – La sede della Camera del Lavoro di Palermo è stata presa di mira nella notte. I due portoni d’ingresso della Cgil e dell’Inca Cgil sono stati imbrattati con scritte offensive: “sindacati nazisti” e “Landini nazista”, si legge. Assieme alle scritte anche simboli come quelli apparsi contro il ministro Roberto Speranza nei giorni scorsi all’ingresso di villa Filippina.

Un atto intimidatorio che richiama quelli messi in atto nei confronti della Cgil nazionale e di tante sedi di Camere del Lavoro sul territorio nazionale, imbrattate da scritte no vax.

L’episodio è stato denunciato alla Digos che ha acquisito le immagini dei sistemi esterni di videosorveglianza per risalire agli autori.

