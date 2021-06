Brazil makes permanent aid to small businesses

By Bianca Oliveira

SÃO PAULO – As an emergency measure to alleviate the impacts of the pandemic on micro and small businesses in Brazil, the National Program to Support Micro and Small Businesses (Pronampe) was created in May 2020, which remained active until December last year.

The worsening of the crisis from February 2021 increased the pressure for the return of Pronampe, which was recently approved by President Jair Bolsonaro, making the program an official and permanent credit policy.

With credit lines facilitated by financial institutions, the entrepreneur gets up to 30% of the gross revenue registered in the previous year as a loan with lower interest rates. The investment approved last week is 811 million euros, and could reach more than 4 billion euros in loans with the help of private banks. Last year, Pronampe released 6.09 billion euros in credit for micro, small and medium-sized companies.

A survey by Sebrae (Brazilian Support Service for Micro and Small Businesses), released in February, shows that, since the start of the coronavirus pandemic, 49% of micro and small businesses have sought loans, but only 39% of those who have tried get credit.

The owner of the decoration company, Diomedes Barata, was one of the entrepreneurs who tried to get the loan and didn’t get it. “There was no timely return from the banks. We took other measures, such as reducing the workload for employees, which helped us to overcome the worst moment of the crisis. Fortunately, our industry quickly picked up. With more time at home, people felt the need to do more renovations and invest in decoration,” he said in an interview with Dire news agency.

In a message published on social networks, President Bolsonaro stated that 20% of the 811 million will be destined for the events sector, one of those that suffered most from the pandemic and that is still unable to resume activities as vaccination in Brazil advances slowly.

SAN PAOLO – Come misura di emergenza per alleviare l’impatto della pandemia sulle micro e piccole imprese in Brasile, nel maggio 2020 è stato creato il Programma nazionale a sostegno delle Mpmi (Programa Nacional de Apoio às Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, Pronampe), rimasto attivo fino a dicembre dello scorso anno.

Con l’aggravarsi della crisi, a partire dal febbraio 2021 da più parti è stata chiesta la riattivazione di Pronampe, che è stata recentemente approvata dal presidente Jair Bolsonaro: in questo modo, il programma è divenuto una politica creditizia ufficiale e permanente.

Con le linee di credito agevolate dalle istituzioni finanziarie, l’imprenditore ottiene fino al 30% del fatturato lordo registrato l’anno precedente attraverso un prestito con tassi di interesse più bassi. L’investimento approvato la scorsa settimana è equivalente a 811 milioni di euro, e potrebbe raggiungere più di 4 miliardi di euro di prestiti con l’aiuto delle banche private. L’anno scorso Pronampe ha erogato 6,09 miliardi di euro di credito per le micro, piccole e medie imprese.

Un sondaggio del Servizio brasiliano di supporto alle micro e piccole imprese (Sebrae), pubblicato a febbraio, mostra che, dall’inizio della pandemia di coronavirus il 49% delle micro e piccole imprese ha chiesto prestiti, ma solo il 39% dei richiedenti ha poi ottenuto il credito.

Tra chi ha fatto domanda ma non ha ottenuto aiuti c’è Diomedes Barata, proprietario di un’azienda di ristrutturazioni, che in un’intervista all’agenzia Dire ha spiegato: “Non c’è stato alcun ritorno tempestivo dalle banche. Abbiamo adottato altre misure, come la riduzione del carico di lavoro per i dipendenti, che ci hanno aiutato a superare il momento peggiore della crisi. Fortunatamente, il nostro settore si è ripreso rapidamente. Con più tempo a casa, le persone hanno sentito il bisogno di fare più lavori di ristrutturazione e investire nelle decorazioni domestiche”.

Attraverso un post pubblicato sui social, Bolsonaro ha affermato che il 20% degli 811 milioni sarà destinato al settore dello spettacolo, uno di quelli che più hanno sofferto gli effetti della pandemia e che non è ancora in grado di riprendere le attività anche perché la vaccinazione in Brasile avanza lentamente.

SÃO PAULO – Como uma medida emergencial para aliviar os impactos da pandemia sobre as micro e pequenas empresas no Brasil, foi criado o Programa Nacional de Apoio às Microempresas e Empresas de Pequeno Porte (Pronampe) em maio de 2020, que se manteve ativo até dezembro do ano passado.

O agravamento da crise a partir de fevereiro de 2021 aumentou a pressão pela volta do Pronampe, que foi aprovada recentemente pelo presidente Jair Bolsonaro, tornando o programa uma política oficial e permanente de crédito.

Com linhas de crédito facilitadas pelas instituições financeiras, o empresário consegue até 30% da receita bruta registrada no ano anterior como empréstimo com menores taxas de juros. O aporte aprovado na última semana é de R$ 5 bilhões, podendo chegar a R$ 25 bilhões em empréstimos com as ajudas dos bancos privados. No ano passado, o Pronampe liberou R$ 37,5 bilhões em crédito para as micro, pequenas e médias empresas.

Pesquisa do Sebrae, divulgada em fevereiro, mostra que, desde o início da pandemia do coronavírus, 49% das micro e pequenas empresas buscaram empréstimos, mas somente 39% das que tentaram conseguiram o crédito.

O proprietário da empresa de decoração, Diomedes Barata, foi um dos empresários que tentou o empréstimo e não conseguiu. “Não houve retorno dos bancos em tempo hábil. Adotamos outras medidas, como a redução de jornada dos funcionários, que nos ajudou a superar o pior momento da crise. Felizmente o nosso setor retomou rapidamente, com mais tempo em casa as pessoas sentiram necessidade de fazer mais reformas e investir na decoração”, afirmou em entrevista à agência de notícias Dire.

Em mensagem publicada nas redes sociais, o presidente Bolsonaro afirmou que 20% dos R$5 bilhões será destinado para o setor de eventos, um dos que mais sofreram com a pandemia e que ainda está impossibilitado de retomar as atividades uma vez que a vacinação no Brasil caminha lentamente.