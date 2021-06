Puglia, Emiliano: “A lavoro per riprendere il turismo in sicurezza”

BARI – “Noi stiamo lavorando per riprendere il turismo in sicurezza perché, negli spazi che la pandemia ci lascia, bisogna lavorare. Questa è la logica. La tecnica che utilizziamo è sempre lo stop and go”. Lo ha detto il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, intervenendo al “Forum in masseria” la rassegna di Bruno Vespa per discutere di ripartenza e rilancio del Paese, organizzata nella masseria Li Reni a Manduria (Taranto) e patrocinata dalla Regione Puglia.

“Nulla è blindato – ha aggiunto – siamo vaccinati, però sapete bene che in questo momento stiamo monitorando con grande attenzione questa variante indiana che è arrivata in Puglia e che non è sensibilissima al vaccino. Quindi ci vuole cautela, dobbiamo lavorare e contemporaneamente gestire la pandemia”. “Il turismo ovviamente viene promosso con grande rispetto per le sofferenze che la gente ha patito, perché è chiaro che anche la percezione che il popolo pugliese ha cambia moltissimo a seconda del punto di vista”, ha concluso Emiliano.