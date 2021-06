Diritto globale alla salute oltre l’emergenza, il dibattito mercoledì 9 giugno

ROMA – La salute è un diritto umano fondamentale e un bene pubblico globale: da qui muove l’analisi del documento ‘La salute globale oltre l’emergenza’ che sarà presentato mercoledì alle 12 in diretta sulle pagine Facebook di Network italiano salute globale, Aidos e agenzia Dire.

“La pandemia Covid 19 non è la causa della crisi in cui imperversa la sanità globale, piuttosto ha portato alla luce, in modo violento e drammatico, debolezze e carenze, in termini di investimenti e scelte politiche, che caratterizzano da decenni i sistemi sanitari a livello globale” sottolineano gli esperti del Network in una nota. “L’attuale emergenza sanitaria richiede con urgenza la definizione e il rafforzamento di strategie di breve termine per accelerare lo sviluppo, la produzione e distribuzione di vaccini, strumenti diagnostici e terapeutici contro il Covid-19, senza perdere di vista le altre epidemie e malattie croniche”.

Gli organizzatori dell’appuntamento continuano: “La società civile ritiene che sia fondamentale operare con l’approccio ‘One Health’, riconoscendo la correlazione tra salute umana, animale e ambientale e, sulla base di questa interdipendenza, vuole costruire un percorso coerente e omnicomprensivo di sostenibilità, per dare una risposta concreta all’attuale crisi, costruire un sistema solido e duraturo di prevenzione e realizzare gli obiettivi dell’Agenda 2030 affinché nessuna persona sia lasciata indietro”.

CHI PARTECIPERÀ ALL’INCONTRO

Mercoledì a discutere di questi temi saranno Stefania Burbo, esponente del Network italiano salute globale e chair del Civil 20, Davide La Cecilia, consigliere diplomatico del ministro della Salute, Valentina Mangano, parassitologa e vicedirettrice del Centro interdisciplinare scienze per la pace, e Roberta Rughetti, di Amref Health Africa. Modererà l’incontro Vincenzo Giardina, giornalista della Dire. Il documento è stato realizzato dal Network italiano salute Globale nell’ambito del progetto Global Health 4 All coordinato da Aidos, con la collaborazione di Amref Health Africa, Medicus Mundi Italia e World Friends. Il testo sarà disponibile online dopo la presentazione sul sito www.networksaluteglobale.it.