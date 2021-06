Regionali Calabria, a Forza Italia la scelta del candidato: verso l’ufficializzazione di Occhiuto

REGGIO CALABRIA – Sarà Forza Italia a scegliere il candidato a governatore della Calabria. Il patto elettorale tra i maggiori partiti del centrodestra è stato riconfermato dai leader della coalizione, Silvio Berlusconi, Giorgia Meloni e Matteo Salvini. Mancava solo la dichiarazione del leader del Carroccio, giunta nel corso degli stati generali della Lega in Calabria durante i quali sostanzialmente è stato dato il via libera all’indicazione al partito degli azzurri.

In Forza Italia il nome stabilito dai vertici del partito per subentrare a Jole Santelli è quello di Roberto Occhiuto, attuale capogruppo alla Camera, già dichiaratosi pronto per la sfida elettorale alle regionali di settembre. Il prossimo passo sarà quello dell’investitura ufficiale, che passerà anche dalle posizioni di Coraggio Italia, formalmente presentata la scorsa settimana anche in Calabria, e dell’Udc che in regione può comunque garantire una presenza abbastanza radicata in termini di eletti in Consiglio regionale.