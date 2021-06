Emma, Aka7even, le radio e i giornalisti: il dolore di chi ha conosciuto Mike Bird

BOLOGNA – Il giovane cantante Michele Merlo non ce l’ha fatta. Il concorrente dell’edizione 2017 di Amici di Maria De Filippi è morto ieri sera all’Ospedale Maggiore di Bologna, dove era ricoverato da giovedì sera in condizioni gravissime a causa di una leucemia fulminante. I suoi famigliari avevano confessato di avere ormai pochissime speranze, fino a poche ore fa, quando il triste annuncio su Twitter è arrivato proprio dal padre di Michele, Domenico Merlo.

Immediate le reazioni di amici, fan e musicisti. Tra i primi a lasciare un ricordo sui social Emma Marrone, che già aveva dedicato al 28enne il suo live all’Arena di Verona. “Ciao Michele – ha scritto la cantante su Instagram -. Ieri sera ho cantato forte per te.. Stamattina il mio cuore si è rotto in mille pezzi. Non ho parole amico mio. Ti bacio sulla fronte e agli angoli della bocca sempre screpolati. Fai buon viaggio Michi”.

“Che ingiustizia morire così a 28 anni – ha twittato Ermal Meta -. Che dispiacere. Riposa in pace ragazzo…”. L’influencer Tommaso Zorzi, che con Merlo aveva condiviso una divertente intervista, ha lasciato il suo commento in una storia Instagram di questa mattina: “Non riesco a farmene una ragione, e forse è proprio questo quello che fa incazzare.”

Particolarmente colpiti anche i concorrenti dell’ultima edizione del talent show di Maria De Filippi. Soprattutto Aka 7even: “Continuerò a cantare per lui, per la sua sensibilità, purezza e sincerità. Avrebbe tanto voluto scrivere ‘Mi Manchi’, ed io avrei tanto voluto scrivere un pezzo con lui. Scriverò un pezzo PER LUI. Buon viaggio Miky, canta con me ogni volta che ne avrai bisogno. Arrivederci”.

Tante le reazioni da parte del mondo delle radio, da RDS a Radio Italia, che subito hanno espresso il proprio cordoglio sui social, ma anche la Siae (“Ciao Michele, vola tra le tue stelle) o il WWF, che ricorda come il cantante avesse voluto aderire con un suo brano ad un’iniziativa ambientalista. Colpito dal lutto anche il giornalismo, soprattutto quello musicale rappresentato da Luca Dondoni de La Stampa, spesso ospite di ‘Amici’ e particolarmente dispiaciuto per la scomparsa di Mike Bird.