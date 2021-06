Il coprifuoco slitta di un’ora: da oggi in zona gialla a casa entro mezzanotte

ROMA – Era una tappa molto attesa nel cronoprogramma stabilito dall’ultimo Dpcm del Governo Draghi: da oggi il coprifuoco passa dalle ore 23 a mezzanotte. Un’ora in più che aiuterà le attività come ristoranti, cinema e teatri, che avevano lamentato difficoltà con il rientro a casa entro le undici di sera. Ancora due settimane e la misura andrà in archivio: il coprifuoco sarà eliminato del tutto lunedì 21 giugno.

LEGGI ANCHE: Covid, 2.275 i nuovi contagi. I decessi sono 51

Ma per le regioni in zona bianca, la libertà di fare le ore piccole è già stata conquistata: da oggi anche in Veneto, Liguria, Umbria e Abruzzo non ci sono più limitazioni di orario, come avviene già da una settimana in Friuli Venezia Giulia, Sardegna e Molise. E altre regioni sperano di entrare nella fascia con meno restrizioni già dal prossimo lunedì: dipenderà dai numeri del monitoraggio settimanale, perché per entrare in zona bianca bisogna avere dati buoni per tre settimane di fila.